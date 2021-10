"Uciecha z kryzysu uchodźczego". Sikorski wytyka PiS błędy

Platforma Obywatelska powołuje zespół ds. tzw. afery mailowej i zapowiada "systemową analizę opublikowanych wiadomości" polityków Prawa i Sprawiedliwości. - Maile nie zostały pozyskane w wyniku ataku hakerskiego, ale dlatego, że ktoś dysponował loginem i hasłem. Nadal nie wiemy, kto to był. A może władza wie, tylko nie mówi - powiedział w programie "Newsroom" WP Radosław Sikorski (PO). Przypomniał też, że podczas afery taśmowej politycy PiS mówili o "taśmach prawdy". - No rzeczywiście: ktoś powiedział przy kielichu d… - "straszny skandal". A tu mamy cyniczne działania władzy: uciecha z kryzysu uchodźczego, wysyłanie konwoju na granicę, tylko po to, żeby to można PR-owo sprzedać, obsadzanie spółek skarbu państwa i bezprzykładny w historii nepotyzm - mówił Sikorski.