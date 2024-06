Uchylenie immunitetów ziobrystów. Podano datę

W środę do Sejmu trafił wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła Marcina Romanowskiego do odpowiedzialności karnej oraz jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie w związku z Funduszem Sprawiedliwości. W programie "Tłit" WP poseł Polski 2050 Paweł Śliz tłumaczył, że następnym krokiem będzie skierowanie wniosku do komisji, która na posiedzeniu Sejmu podejmie decyzję, czy rekomenduje uchylenie immunitetu. Prowadzący Patryk Michalski przypomniał, że inny polityk Suwerennej Polski - Michał Woś - również czeka na decyzję ws. uchylenia immunitetu. W nawiązaniu do tego zapytał, czy jest możliwość, aby oba wnioski były procedowane przez komisję 26 czerwca. - Z technicznego punktu widzenia, tak, takie możliwości są, żeby również i wniosek Romanowskiego został rozpoznany - odparł Śliz. Poseł Polski 2050, stwierdził także, że Romanowski nie zrzeknie się dobrowolnie immunitetu. - Po wypowiedziach wszystkich polityków Suwerennej Polski teraz słyszę, że oni czują się niewinni, nic nie zrobili, próbują obrócić kota ogonem - ocenił.