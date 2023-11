Uchwałą przywrócić praworządność? To może nie wystarczyć

Czy uchwałą sejmową da się unieważnić wybór sędziów-dublerów w Trybunale Konstytucyjnym? - Tego typu uchwały, które ocenią stan rzeczy w TK i KRS, muszą zostać przyjęte. Jestem w wąskiej grupie posłów-prawników, którzy nad nimi pracują. Tych uchwał jest kilka. Dotyczą m.in. dublerów w TK. Te uchwały powinny mieć przede wszystkim charakter generalny i nazywający pewne sprawy. Chciałbym, by tą uchwałą, prezydent został wezwany do naprawienia stanu rzeczy. To w jego ręku jest prerogatywa powołania sędziów - mówił w programie "Tłit" poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek. - Ja bym chciał, żebyśmy naprawiali praworządność nie pogłębiając bagna prawnego. Są autorytety prawne, które mówią, że taka uchwała rozwiąże problem, są autorytety, np. prof. Piotrowski, którego byłem studentem, który mówi, że nie ma podstawy prawnej do tego, by przyjąć tego typu uchwałę. Nie doszukałem się przepisu, który pozwalałby skutecznie uchwałą na odwoływanie członków TK. My wiemy, że to nie są członkowie TK, ale stosując logikę prawniczą, że skoro to nie są sędziowie, to w jakiś sposób można uchwałą odwołać uchwałę, która nie istnieje. Skutecznie trzeba to zrobić ustawowo. Czas będzie grał na naszą korzyść. Podzielam pogląd pani prof. Łętowskiej. Trzeba kolekcjonować weta i pokazać, że władza ustawodawcza jest zdeterminowana - dodał.