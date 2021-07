Nieudany pucz Kaczyńskiego? "Już zamknęliśmy etap próby"

Kongres PiS podjął uchwałę o zakazie zasiadania rodzin członków partii w spółkach Skarbu Państwa. Czy podobną decyzję podejmie Porozumienie Jarosława Gowina? - Nie, Porozumienie nie ma potrzeby przyjmowania takiej uchwały. Nie wiem, czy ktokolwiek z rodziny parlamentarzystów Porozumienia pracuje w jakichś spółkach Skarbu Państwa, natomiast to jest rzeczywiście pewnego rodzaju problem - powiedziała w programie "Tłit" rzeczniczka Porozumienia Magdalena Sroka. Poseł podkreśliła, że kwestia nepotyzmu wśród polityków powinna zostać uregulowana ustawą. - Tak, żebyśmy w przyszłości nie mieli żadnego problemu - stwierdziła Sroka. Rzeczniczkę ugrupowania Gowina zapytaliśmy także o niedawny konflikt wewnątrz partii, związany z Adamem Bielanem. - My już zamknęliśmy etap próby przejęcia partii przez naszych byłych kolegów. W tej chwili patrzymy do przodu. (…) To na pewno będzie opisywane w licznych publikacjach historycznych na temat nieudanych puczów w polskiej polityce - dodała polityk.