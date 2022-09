Uchodźcy zalewają Niemcy. Berlin zapowiada skrupulatne kontrole

Jak podaje portal DW, powołując się na dane Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, do połowy września do Niemiec przybyło 992 517 uchodźców wojennych z Ukrainy. Tymczasem Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców zarejestrował do tej pory w tym roku 115 402 wnioski azylowe, które zostały złożone po raz pierwszy. W tym samym okresie ubiegłego roku było to 85 230 wniosków, nastąpił zatem wzrost aż o 35,4 proc.