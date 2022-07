Jak nie podkopem, to z drabiną. Migranci i białoruskie służby zaczęli testować zaporę na granicy

- Są to głównie młodzi mężczyźni, którzy wcześniej legalnie przylecieli do Moskwy, następnie wjechali do Białorusi i stamtąd z pomocą służb próbują przejść na polską stronę. Liczba przekroczeń na odcinku, gdzie stoi bariera, jest znikoma w porównaniu do sytuacji sprzed roku - mówi WP mjr Katarzyna Zdanowicz, rzecznik prasowa Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.