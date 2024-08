Tysiące żołnierzy, setki sztuk sprzętu. Ruszyła defilada w Warszawie

Minister podkreślił, że "zagrożenie jest najpoważniejsze od dekad". - Dziś w Ukrainie musimy być gotowi na wszystko, dlatego trwa transformacja Wojska Polskiego. Trwa wielki tydzień armii - podkreślił Kosiniak-Kamysz, nawiązując tym samym do zawartych w tym tygodniu kontraktów zbrojeniowych w tym m.in. na 96 śmigłowców Apache. - To wyzwanie przyszłości i my je przyjmujemy. Transformacja przyspiesza i musi być kontynuowana - zaznaczył.