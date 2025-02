Nagranie turystów podbija sieć. Zwrócono uwagę na jedną różnicę

Dla wielu osób trwają właśnie ferie zimowe, co sprawia, że na tatrzańskich szlakach można zastać jeszcze więcej turystów. Jak zwykle często uczęszczany jest m.in. szlak do Morskiego Oka.

To właśnie stamtąd pochodzi nagranie, które zyskało ponad 260 tys. wyświetleń w jeden dzień. Widać na nim ludzi, którzy do zwiedzania zaśnieżonych gór i oglądania zimowych krajobrazów przygotowali się na różne sposoby.

"No i dzieci ich nawet wyjaśniły", "Zagrożenie dla innych... bezmyślni ludzie" - to tylko niektóre z komentarzy internautów. Pojawiły się jednak też słowa uznania dla tych, którzy zadbali o odpowiednie przygotowanie do górskich wędrówek. "Szacun za przygotowanie się do warunków", "Brawo dla dzieciaków i ciebie" - napisali.