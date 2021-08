Tysiące spraw mogą wrócić do sądów przez błędy ministra sprawiedliwości

Minister sprawiedliwości delegował sędziów wbrew przepisom

W sprawie sędziego Puchalskiego SN wskazał na to, że minister sprawiedliwości delegował go do SA w Rzeszowie "na czas pełnienia funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie". Tymczasem przepisy przewidują, że taka delegacja może odbyć się wyłącznie na okres nie dłuższy niż dwa lata lub na czas nieokreślony. Oznacza to, że wydawane przez Puchalskiego w czasie delegacji wyroki należałoby uchylić.