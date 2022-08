Tysiące dzieci wywiezionych z Ukrainy do Rosji. Liczba przeraża

- Wszyscy ci zwyrodnialcy na pewno odpowiedzą za swoje czyny - powiedział Zełenski, dodając, że wciąż trwają też prace nad nowymi sankcjami przeciwko Rosji. Według ukraińskiego przywódcy dyskusja o ograniczeniach wizowych w Europie dla posiadaczy rosyjskich paszportów "codziennie staje się coraz głośniejsza". - Dołączają się do niej nowe państwa i kolejni politycy. W końcu powinno to doprowadzić do konkretnych decyzji - dodał Zełenski.