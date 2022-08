Wojna w Ukrainie. Po ataku nie ma kontaktu z "kucharzem Putina" [RELACJA NA ŻYWO]

Ukraińskie media donoszą, że nie ma kontaktu z rosyjskim oligarchą Jewgienije Prigożynem, który nazywany jest "kucharzem Putina". To on odpowiedzialny jest za rekrutacje bojowników do Grupy Wagnera. Przypuszcza się, że mógł on zginąć podczas ataku Ukraińców w okupowanej Popasnej.