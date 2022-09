Tym został trafiony krążownik Moskwa. Największa obawa Rosjan

Oficjalny profil ministerstwa obrony Ukrainy na Twitterze kolejny raz udostępnił nagranie z frontu. Tym razem armia Kijowa pokazała własne pociski Neptun w akcji, które posłały legendarny krążownik Moskwa na dno. Rdzeniem systemu tej wyrzutni rakiet jest pocisk kierowany R-360A, wokół którego zintegrowano pozostałe komponenty Neptuna. Jest on pierwszym opracowanym w Ukrainie kierowanym pociskiem przeciwokrętowym. Niewykluczone, że cały materiał trafił do sieci właśnie teraz, gdy Rosjanie zwiększają siły na Morzu Czarnym. Krążownik Moskwa został zatopiony przez ukraińską armię 13 kwietnia. Przeznaczeniem Neptuna jest niszczenie okrętów wojennych, środków desantowych czy transportowców wojskowych. W pewnym zakresie Neptun zwalcza również nieruchome cele lądowe. Ukraińcy zaprojektowali tę wyrzutnię do operowania w dzień i w nocy, w każdych warunkach hydrometeorologicznych i tylko kwestią czasu są kolejne sukcesy żołnierzy Zełenskiego w akwenie Morza Czarnego.