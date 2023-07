Tym rejonem zachwycił się Jan Paweł II. To koniec Polski

Współcześnie Suwalszczyzna w całości należy do województwa podlaskiego. Jednak historycznie nie jest to cześć Podlasia. Region charakteryzuje się pięknymi krajobrazami. Turyści mogą się cieszyć nie tylko widokiem jezior, ale także licznymi pagórkami pokrytymi zielenią. Obecny krajobraz Suwalszczyzny to efekt ostatniego zlodowacenia.