Kręcili tu "Rodzinkę PL". To miasto odwiedzają tłumy

Dom staromiejski znajduje się przy ulicy Józefa Piłsudskiego 52A. Ze względu na swoją historię nazywany jest także dawną plebanią. To jeden z najstarszych obiektów w Supraślu. Prawdopodobnie wybudowano go z pieniędzy Wilhelma Fryderyka Zacherta. Nie jest to jednak pewne, bo szczegółowa historia Domu Staromiejskiego nie jest znana. Najprawdopodobniej budynek powstał między 1845 a 1868 rokiem. Służył tamtejszej parafii. Do 1987 roku był plebanią. Następnie znajdowała się tam m.in. księgarnia i sklep warzywny. Budynek w 2020 roku przeszedł gruntowny remont. Stało się to dzięki m.in. otrzymaniu środków unijnych w wysokości 1 299 077,05 zł.