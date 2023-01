Podlaskie "miasteczko-bajeczka", ale tylko dla turystów. Mieszkańcy wprost

To właśnie Agnieszka Osiecka nazwała osadę "miasteczkiem-bajeczką". W tej urokliwiej miejscowości jest wiele zabytków, pięknych i polecanych restauracji, a także urokliwych miejsc do spacerów. To tu znajduje się również druga, po krakowskiej, największa synagoga w Polsce. To do niej przybywają turyści z różnych krajów.