UE dała kasę na rewitalizację miasteczka. Wyszła "betonowa masakra"

Mieszkańcy krytykują zmiany

- Te zmiany to betonoza. Może i dobrze, że chcą unowocześnić przestrzeń, ale uważam za bezczelność nieskonsultowanie z mieszkańcami tych rozwiązań. Na pewno nikt by nie wybrał wycięcia wszystkich drzew i zastąpienia ich betonem. Jeśli chodzi o obeliski typu armaty, to chyba jest już tego wystarczająco dużo. Mamy też lokalną historię i postacie, na których podstawie można by postawić jakiś bardziej interesujący pomnik. Można przecież wziąć jakiegoś lokalnego artystę do współpracy i stworzyć coś innego niż to wieczne odgrzewanie kotleta. Oba pomniki na obu placach nie wskazują na jakąkolwiek współpracę z jakimś artystą, dla mnie to dwa bezmyślnie brzydkie bloki betonu. Rozumiem przekaz, ale dlaczego nie można tego zrobić zwyczajnie ładnie? - mówi Wirtualnej Polsce mieszkanka Choroszczy, pani Anna.