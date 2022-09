Byliśmy na Podlasiu. Tak tu świętują Dzień Ogórka

Zacznijmy od zerwanego mostu. Jest to punkt obserwacyjny na rozlewiskach Narwi. Można tam podziwiać piękną przyrodę. W tym miejscu można spotkać turystów, którzy obserwują bezkresy krajobrazu. To miejsce przyciąga wielu ornitologów. Ten rozległy i podmokły teren jest domem dla wielu gatunków ptaków. Zerwany most to także miejscowa legenda. Obiekt ten zaczęto budować w 1900 roku. Miał on połączyć dwie miejscowości. Prace szły bardzo długo. Wtedy do robotników z pomocą miał zgłosić się sam diabeł. Zaoferował ukończenie budowy mostu. Wystawił jednak za to swoją cenę. Ofiarą miała być pierwsza osoba, która przejdzie po nowym moście. Robotnicy zgodzili się w końcu po kilku nieudanych próbach budowy. Gdy w końcu most powstał, wysłano kulawego i ślepego konia. Spisek rozwścieczył diabła. Ten głosił robotnikom, że każdy wybudowany most w tym miejscu będzie stał 11 lat, a potem wybuchnie wojna i zostanie on zniszczony. Ta przepowiednia sprawdziła się dwa razy. Most został zniszczony w 1914 roku podczas I wojny światowej. Stał wtedy 11 lat. Drugi raz został zniszczony w 1939 roku podczas II wojny światowej. Dokładnie 11 lat od jego wybudowania. Teraz lokalni mieszańcy obawiają się budowy mostu. Boją się, że wybuchnie III wojna światowa.