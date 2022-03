Tylu Ukraińców może przyjąć Polska. Ekspert podaje liczby

Wojna w Ukrainie trwa. Od 24 lutego do Polski przyjechało już ponad 2,1 mln uchodźców. Straż Graniczna poinformowała, że w poniedziałek polsko-ukraińską granicę przekroczyło 30 tys. osób. W porównaniu z danymi zebranymi w niedzielę oznacza to spadek o 11 proc. Prof. Macieja Duszczyka zapytaliśmy, ilu jeszcze uchodźców jest w stanie przyjąć Polska. - Moim zdaniem odpowiedzialnie możemy przyjąć około 700-800 tys. osób. Szacujemy, że tyle samo ludzi z grupy, która trafiła do Polski już pojechało gdzie indziej - powiedział ekspert ds. migracji z Ośrodka Badań nad Migracjami UW. Podkreślił, że na dzień dzisiejszy w Polsce przebywa około 1,1-1,2 mln ukraińskich uchodźców. - Mamy jeszcze 700 tys. osób, które mieszkały w Polsce przed wybuchem wojny. W sumie mieszka u nas około 2,2 mln Ukraińców - wskazał Duszczyk.