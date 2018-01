Tylko w WP. ONR ma żal: "Głosowaliśmy na PiS, rządzi Platforma"

Rzecznik Obozu Narodowo-Radykalnego Tomasz Kalinowski nie szczędzi gorzkich słów PiS-owi. Uderza m.in. w wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego, który opowiedział się za delegalizacją stowarzyszenia. Wspomina też o nagonce na działaczy ONR, którzy za swoje poglądy mają być zwalniani z pracy.

Rozmawiamy z rzecznikiem ONR, Tomaszem Kalinowskim (PAP, Fot: Leszek Szymański)

"Dostajemy kolejne informacje od naszych działaczy w terenie, że są wzywani na dywaniki do pracodawców za zaangażowanie narodowe. Niektórych zwolniono za poglądy, innym postawiono ultimatum. Ci ludzie mają rodziny! PiS, do czego doprowadziliście, mówiąc jak TVN nakazał?!" - alarmuje ONR na Twitterze.

- W łódzkim były takie przypadki. Kilka osób miało takie sytuacje. Pracodawcy nie podobały się poglądy pracownika. Było stawiane ultimatum: albo ktoś zrezygnuje ze swojej działalności społeczno-politycznej, albo ktoś (w domyśle: pracodawca) będzie musiał zrezygnować z niego. Pracownik musiał wybierać - mówi Wirtualnej Polsce Kalinowski. - W Warszawie jeden z mecenasów miał taką sytuację. Tylko to akurat była osoba, która wiedziała jak sobie poradzić. Z doświadczenia wiem, że to nie jest nic nowego. Przed reportażem "Superwizjera" też bywały takie sytuacje - dodaje, ale szczegółów nie zdradza.

W kolejny tweecie czytamy: "Politycy PiS ugięli się pod narracją TVN i lewactwa. Mówią o delegalizacji ONR. Naprawdę narodowcy i katolicy przeszkadzają wam bardziej niż totalna opozycja, neokomuniści i eurolewactwo?".

Natalia Durman, Wirtualna Polska: Jednoznacznie wychodzi, że macie państwo żal do PiS.

Tomasz Kalinowski, rzecznik ONR: Takie sytuacje pokazują, że tak jak za rządów PO nie można było swobodnie wyznawać swoich poglądów, być aktywnym w organizacjach narodowych, tak i za rządów PiS ma to miejsce. Głosowaliśmy na PiS, rządzi Platforma. Atmosfera jest taka, jak była - nagonki na narodowców.

Czujecie się szykanowani ze względu na poglądy?

Na pewno. Nie jesteśmy mile widziani w przestrzeni publicznej. Nic się nie zmieniło w kwestii wolności wyrażania poglądów.

Z PiS-em miało to wyglądać inaczej. Z czego wynika zmiana polityki wobec waszego ugrupowania? Ze strony wiceministrów sprawiedliwości chociażby? Mówicie, że to afront pod naciskiem TVN.

PiS idzie drogą chadecji zachodniej. Chce pokazać opinii publicznej: wcale nie jesteśmy tacy zacofani, umiemy pogrozić palcem, też nie lubimy narodowców. Dlatego się manipuluje i zestawia naszą organizację z marginesem ludzi, którzy czcili urodziny zbrodniarza. Wiceministrowie zaakceptowali ten przekaz, powiedzieli: trzeba zdelegalizować. Chcą być bardziej postępowi w kwestii ograniczania wolności słowa niż lewica i liberałowie.

Z premedytacją wprowadzają w błąd?

Wzywaliśmy ministrów do sprostowania zestawienia naszej organizacji z grupą neonazistów. Mamy nadzieję, że do tego dojdzie. Z tego, co obserwujemy w mediach społecznościowych, oraz jak słuchamy wyborców PiS-u, to oni też są zmieszani, zbulwersowani - widzą tę manipulację. Stąd apel do ministrów Jakiego i Wójcika, by nie wchodzili w manipulacje TVN-u i nie kojarzyli nas z neonazistami. Jedyne, co łączy myśl narodową z nazistami, to to, że ludzi ją wyznających mordowano w Auschwitz.

Myśli pan, że doczekacie się takiego sprostowania? Póki co, nie wygląda, by to nastąpiło.

Mamy nadzieję. Stąd wczorajsza konferencja.

Co by pan powiedział ministrowi Jakiemu, który wprost mówi, że jest prosta droga do delegalizacji waszego ugrupowania?

Zastanawiam się, dlaczego takie słowa padły. Minister Jaki dobrze wie, że organizacje narodowe nie mają związku z takim ekstremistycznym marginesem. Wie, bo współorganizował manifestacje antyimigranckie ze środowiskami nacjonalistycznymi; wie, bo uczestniczył w marszach niepodległości; wie, bo dwa miesiące temu bronił nas po atakach na ostatni marsz. Jego organizatorzy nie nieśli rasistowskich transparentów, nie wykrzykiwali takich haseł. To był margines 50 osób, od których się odcięliśmy. A teraz minister wchodzi w tę narrację. Pytanie, po co?

No właśnie, po co? Jak pan podchodzi do tezy, że to Jarosław Kaczyński nakazał zmianę frontu?

Mówiliśmy już, że z naszej perspektywy PiS zaczyna mówić głosem eurolewackim. Ale też zupełnie obiektywnie widać, że przechodzi na stronę centrum, a więc skręca w lewo w swojej narracji, w swojej polityce. I jest to widoczne właśnie w ostatnich wypowiedziach wiceministrów.

Pojawił się wątek powstania nowego ugrupowania. Uzgodnili już państwo coś w tej sprawie?

Rozpoczynamy dyskusję wewnątrz naszego środowiska. Będziemy rozmawiać z Ruchem Narodowym, Młodzieżą Wszechpolską. To nasze naturalne sojusze.