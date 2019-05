"Tylko nie mów nikomu". Proboszcz wpuścił na rekolekcje pedofila

Film Tomasza Sekielskiego pokazał, że ks. Dariusz Olejniczak odprawiał rekolekcje mimo dożywotniego zakazu pracy z dziećmi i młodzieżą. To część wyroku sądu za wykorzystywanie 7-letnich dziewczynek. Proboszcz parafii w Malborku jest w szoku.

- Pan żartuje? Ja bym pedofila wpuszczał do kościoła, gdybym to wiedział?! - mówi "Dziennikowi Bałtyckiemu" ks. Jan Potrykus, proboszcz parafii św. Józefa, który zapewnia, że nie miał pojęcia o wyroku oraz zakazie dla ks. Olejniczaka. - Gdybym się dowiedział o tym, co teraz wiem, to myślę, że nawet gdyby on prowadził mszę, to bym go wyprosił - zapewnił proboszcz parafii św. Józefa, gdzie w grudniu ksiądz-pedofil odprawiał rekolekcje.