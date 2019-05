Ksiądz Dariusz O. ma dożywotni zakaz pracy z dziećmi. Nic sobie z tego nie robi

Ksiądz Dariusz O. został skazany za molestowanie nieletnich. Otrzymał sądowy dożywotni zakaz pracy z dziećmi. Tomasz Sekielski w filmie "Tylko nie mów nikomu" ujawnia, że duchowny łamie zakaz. Na nagraniu widać księdza wygłaszającego kazanie do stojących blisko niego dzieci. Sprawą zajmują się już zarówno władze kościelne jak i wymiar sprawiedliwości.

- Chodźcie tu do mnie bliżej – woła dzieci zgromadzone w kościele św. Józefa w Malborku ks. Dariusz O. Odprawia tam rekolekcje adwentowe przed ostatnimi świętami Bożego Narodzenia. – Może ktoś z was zostanie księdzem? Księża to teraz mają przehukane. Mają złą opinię, i w ogóle, wszyscy są chorzy, niedobrzy. Najlepiej byłoby ich zamykać w psychiatryku – mówi do najmłodszych wiernych.