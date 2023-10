Tylko chory mózg ma zapach. Można go dotknąć. "Jest jak tofu"

"Mózg jest jak tofu" - tymi słowami dr Łukasz Grabarczyk opisuje najważniejszy z ludzkich organów, otwierając długą i pełną pasji rozmowę z Patrycjuszem Wyżgą, w ramach programu "Didaskalia". Ten kluczowy narząd zużywa aż 20 proc. energii człowieka. To on odpowiada za osobowość, to w nim można szukać duszy. A do tego, jak twierdzi gość programu, jest "piękny".