Morze Śródziemne pochłonęło miasto. Pokazali zdjęcia Derny, które wyciskają łzy

Jak opisuje serwis The New Arab, woda powodziowa porwała budynki, samochody oraz ludzi, zmiatając część z nich do morza. Wiele ciał zostało później wyrzuconych na plaże. Dotknięte żywiołem ulice pełne są gruzu zaśmiecającego ulice oraz ludzi, którzy próbują zidentyfikować leżące na chodnikach i owinięte prześcieradłami ciała. Później trafiły one do masowych grobów. Pojawił się problem przepełnionych w Dernie kostnic oraz szpitali, które nie są w stanie przyjmować więcej poszkodowanych osób.