Morze Śródziemne pochłonęło miasto. Dramatycznie wzrosła liczba ofiar w Dernie

Lokalne władze w mieście Derna - gdzie szkody są największe - powiedziały, że runęły dwie tamy (wcześniej informowano o trzech), co przyczyniło się do niszczycielskich powodzi. Analitycy uważają, że nieszczęście mogło być mniejsze, gdyby nie ciężka sytuacja w rozbitym kraju. Podział polityczny, niestabilność gospodarcza oraz zniszczona gospodarka przyczyniły się do ogromu tragedii.