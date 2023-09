Przerażające znalezisko w Kolonii. Celnicy struchleli po kontroli bagażu

Z załączonych dokumentów wynika, że ​​w bagażu powinna znajdować się właściwie wyłącznie odzież – poinformował w czwartek główny urząd celny w Kolonii. Faktycznie, oprócz kilku elementów garderoby, znajdowało się tam duże, owinięte taśmą styropianowe pudło. Jak stwierdził jeden z pracowników, kontrolerzy są przyzwyczajeni do znajdowania wielu rzeczy podczas sprawdzania walizek, ale "nie mogli uwierzyć w to, co tu znaleźli".