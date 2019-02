Tyle zarabia były rzecznik rządu. Mamy oświadczenie majątkowe Rafała Bochenka

129 tysięcy złotych - tyle przez niecałe 9 miesięcy ubiegłego roku zarobił Rafał Bochenek jako pełnomocnik ministra środowiska ds. organizacji szczytu klimatycznego w Katowicach. Co ciekawe, polityk będąc rzecznikiem rządu nie chciał ujawnić swoich zarobków.

Jest maj 2017 rok. Na sejmowych korytarzach dziennikarz Faktów TVN spotyka ówczesnego rzecznika rządu Rafała Bochenka. - Ile Pan zarabia? – pada pytanie. – Wie pan co... Myślę, że to jest akurat moja prywatna sprawa , prawda? I tutaj... – wije się jak piskorz Bochenek. – O nie! Jest pan osobą publiczną - zauważa reporter, - Jest ustawa, która reguluje te kwestie i dziennikarze mogą wystąpić po informację – odrzekł zmieszany polityk i odszedł.

Zarabia lepiej niż jako rzecznik

Jak wynika z oświadczenia majątkowego, Bochenek – który został 28 marca ub. roku powołany na pełnomocnika ministra środowiska do organizacji szczytu

klimatycznego w Katowicach (COP24) – zarobił przez 9 miesięcy 129 tysięcy. Daje to miesięczne wynagrodzenie w wysokości 14,3 tys. zł brutto. Według wyliczeń mediów, jako rzecznik prasowy rządu mógł liczyć na ok. 10-11 tys. zł brutto.