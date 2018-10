Od pogodynka do marszałka. Rafał Bochenek chce awansu i czeka na decyzję Jarosława Kaczyńskiego

Rafał Bochenek, były rzecznik rządu Beaty Szydło, a dziś pełnomocnik ministra środowiska ds. organizacji szczytu klimatycznego w Polsce, chce zostać marszałkiem województwa małopolskiego. Byłby to wielki, polityczny awans dla byłego prezentera pogody, ale - jak dowiaduje się WP - nic w tej sprawie nie jest jeszcze przesądzone.

Rafał Bochenek pracuje przy szczycie klimatycznym COP24 (Ministerstwo Środowiska, Fot: Ministerstwo Środowiska)

- To na razie tylko spekulacje - tak w rozmowie z WP komentuje gorące plotki prosto z Małopolski szef tamtejszych struktur PiS senator Marek Pęk.

Rafał Bochenek zdobył z pierwszego miejsca na liście PiS z tzw. "krakowskiego obwarzanka" do sejmiku małopolskiego, w którym niepodzielnie rządzić będzie partia Jarosława Kaczyńskiego, prawie 40 tys. głosów. - To świetny wynik - komentuje jego kolega, lokalny działacz PiS.

- Rafał "pociągnął" listę, będzie miał silną pozycję. Jest w grze o stanowisko marszałka. Z tego, co wiem, bardzo chciałby nim zostać. To oznacza odejście z rządu, ale de facto byłby to awans. Kierowanie kluczowym dla PiS województwem to byłaby wielka rzecz dla tak młodego polityka. A marszałkiem ma być osoba zasiadająca w sejmiku - tłumaczy nasz rozmówca.

Inny dodaje: - Ta lista była "listą śmierci", naprawdę trzeba było sobie wyszarpać sukces.

Marek Sowa, były marszałek województwa małopolskiego, dziś w Nowoczesnej: - Jak rozmawiam z ludźmi z PiS z Małopolski, tak od każdego słyszę, że pan Bochenek może zostać marszałkiem. Na pewno chcą go wrzucić do zarządu województwa. Kandydatów na marszałka jest kliku.

Jak dowiaduje się WP, w grze jest Anna Pieczarka, która "rozbiła bank" w wyborach: zdobyła ponad 70 tys. głosów. A także Grzegorz Biedroń, pewniak do zarządu.

Bardzo dobry wynik (prawie 50 tys. głosów) w wyborach samorządowych uzyskał także ojciec prezydenta, prof. Jan Duda. Pytany o Rafała Bochenka, przyznaje, że dostosuje się do poleceń kierownictwa PiS: - Podporządkuję się decyzjom nadrzędnym, jako radny jestem na służbie. Stanowisko marszałka to odpowiedzialna funkcja i musi ją pełnić osoba, która sobie z obowiązkami marszałka poradzi. A co do samego Rafała Bochenka, proszę mnie zwolnić z odpowiedzi. Po prostu nie mam zdania na ten temat.

Wicemarszałkami województwa - w ramach koalicyjnych porozumień - mają zostać Tomasz Urynowicz z Porozumienia Jarosława Gowina i Marek Wierzba z Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry.

Zdecyduje Nowogrodzka

Informacje o chęci przejęcia steru w województwie małopolskim przez Bochenka są o tyle istotne, że ten były rzecznik rządu od marca tego roku zaabsorbowany jest pracą przy organizacji szczytu klimatycznego COP24, który już w grudniu odbędzie się w Katowicach. Bochenka po noworocznej rekonstrukcji gabinetu Szydło rzucono na odcinek resortu środowiska. Został pełnomocnikiem i - jak twierdzą jego znajomi - pochłonęła go ta funkcja.

- Szczyt musi zostać dopięty na ostatni guzik, to wielkie przedsięwzięcie międzynarodowe i ogrom pracy. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby Rafał miał rzucać ją kilka tygodni przed szczytem. Nie sądzę nawet, żeby mógł. To jest największy problem w tej chwili - uważa nasz rozmówca z rządu.

Jego znajomi żartują, że Bochenek celowo nie przecina spekulacji krążących wśród małopolskich polityków PiS, bo - jak on sam ponoć sądzi - mają mu one tylko pomagać. I podnosić jego "polityczny ciężar".

Ale jego kolega śmieje się: - Jak znam politykę i układanki w samorządach, to kiedy twoje nazwisko pojawia się jako główne w kontekście przejęcia jakiegoś ważnego stanowiska, no to raczej tego stanowiska nie dostaniesz.

Ostateczne decyzje zapadną w listopadzie. Jak twierdzą rozmówcy WP z Krakowa, o awansie Bochenka i tak na końcu zdecyduje Nowogrodzka - nawet wbrew woli większości lokalnych działaczy.

Wsparcie byłej premier

- Tutaj piłeczka leży po stronie pani premier Szydło - twierdzi działacz z PiS. Dodaje, że wsparcie byłej szefowej rządu dla swojego dawnego rzecznika byłoby nieocenione. - Pytanie, jakie dziś są jej możliwości wpływu na resztę kierownictwa partii, a przede wszystkim na prezesa - zastanawia się nasz rozmówca.

Inny zwraca uwagę: - To nie jest tak, że Rafał tutaj może liczyć na jakieś szczególne względy. Pani premier wspierała wielu kandydatów, zrobiła niesamowitą robotę w Małopolsce, objechała każdy zakątek. Ciągle w trasie. Nikogo szczególnie nie wyróżniała, wszystkich wspierała tak samo. Czy będzie lobbować za Rafałem w kierownictwie PiS? Może, ale nie musi.

To Beata Szydło odkryła kilka lat temu talent Bochenka. I wciągnęła go do polityki - właśnie w kampanii samorządowej. Tyle że cztery lata temu.

Sposób, w jaki młody prawnik (z wykształcenia) i pogodynek (z doświadczenia pracy w telewizji) prowadził w Wieliczce konwencję inaugurującą lokalną kampanię wyborczą PiS, spodobał się Szydło tak bardzo, że poprosiła go o konferansjerkę podczas konwencji wojewódzkiej PiS w Krakowie, a potem podczas konwencji głównej w Warszawie. Potem bochenek prowadził m.in. słynne konwencje Andrzeja Dudy w "amerykańskim" stylu.

"Po jednej z takich konwencji prezes Kaczyński zaprosił mnie do swej garderoby i pogratulował. Powiedział: 'jest pan młody, kiedy pana zobaczyłem, obawiałem się, że może pan nie podołać, ale bardzo mi się podobało'" - opowiadał wtedy Bochenek "Dziennikowi Polskiemu".

Pytanie, czy Bochenek również teraz "spodoba się" prezesowi. W końcu kierowanie kluczowym dla PiS województwem nie jest tym samym, co rozgrzewanie publiki na partyjnych imprezach.