Tyle zapłacisz za wakacje. Polacy o cenach nad polskim morzem. "Po kieszeni na pewno odczujemy"

Wysoka inflacja nie zniechęciła Polaków do wyjazdów wakacyjnych. Jak turyści radzą sobie z wyższymi cenami? Za co zapłacimy najwięcej? Dziennikarz Wirtualnej Polski Jakub Bujnik przepytał polskich urlopowiczów w Łebie, co sądzą o cenach nad polskim morzem. - Po kieszeni na pewno odczujemy - komentuje jeden z turystów. Słychać głosy, że "w zeszłym roku było zdecydowanie taniej". Polacy skarżą się przede wszystkim na wysokie ceny jedzenia. - Ale wszędzie jest drogo - dodają. - Jeśli kogoś nie stać, to niech nie przyjeżdża - stwierdza inny przechodzień. Obejrzyj sondę uliczną i sprawdź, co szczególnie zaskoczyło Polaków na wakacjach w tym roku.