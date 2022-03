Tyle kosztuje leczenie Ukraińców w Polsce. "Bardzo duże pieniądze"

- Leczenie osób, które trafiają do naszego kraju, wymaga dodatkowych funduszy. To są bardzo duże pieniądze, setki milionów złotych miesięcznie - przekazał w programie "Newsroom" WP wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jak podkreślił, Polska wysyła też leki do Ukrainy. - Te leki trafiają przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych do specjalnych hubów, które są po stronie ukraińskiej. To są duże transporty. Stworzyliśmy także adres mailowy dla szpitali w Ukrainie, które mają specjalne potrzeby. Na ten adres wpływają już różne zapotrzebowania - dodał Kraska. O co proszą ukraińskie szpitale? - Głównie o leki, staramy się je dystrybuować też do konkretnych szpitali, środki opatrunkowe, leki anestezjologiczne - przekazał wiceminister. - Jesteśmy też gotowi wysyłać krew i świeżo mrożone osocze, ale na dzień dzisiejszy takiej potrzeby nie ma - dodał.