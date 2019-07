Tychy: próbował uprowadzić 13-latkę. Sam zgłosił się na policję

Na początku maja w Bieruniu nieznany mężczyzna próbował wciągnąć do samochodu 13-latkę. Policja poszukiwała go przez kilka tygodni. Opublikowała jego portret pamięciowy. W końcu podejrzany sam zgłosił się na komendę. Stwierdził, że "męczyło go sumienie".

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Tychy. Próbował uprowadzić 13-latkę. Sam zgłosił się na policję (slaska.policja.gov.pl)

W weekend na komendę policji w Tychach zgłosił się 27-letni mężczyzna, który przyznał się do usiłowania porwania 13-letniej dziewczynki w Tychach. Mężczyzna stwierdził, że "męczyło go sumienie".

Mężczyzna usłyszał już zarzuty, a na wniosek policjantów i prokuratora, sąd tymczasowo aresztował zatrzymanego. Za popełniane przestępstwo grozi mu 5 lat więzienia.

Teraz śledczy pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Tychach będą weryfikować wersję podaną przez zatrzymanego i ustalać szczegóły tego zdarzenia.

Przypomnijmy, że 4 maja w Tychach, około godz. 20.30 na przystanku autobusowym przy ul. Oświęcimskiej, kierowca samochodu marki Seat Leon zatrzymał 13-latkę. Mężczyzna, wbrew woli dziewczynki, miał ją siłą zaciągnąć do samochodu. 13-latce udało się jednak uciec, a kierowca odjechał w kierunku Bierunia.

Policjanci rozpoczęli poszukiwania mężczyzny. Niestety, nie było to takie proste. Pod koniec czerwca funkcjonariusze zdecydowali się opublikować portret pamięciowy podejrzanego o usiłowanie poorwania dziewczynki.

Źródło: slaska.policja.gov.pl