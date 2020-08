Tychy. Półtoraroczny chłopiec raniony nożem. Nowe informacje

Do zdarzenia doszło w piątek 31 lipca ok. godziny 16.30. Półtoraroczne dziecko odnalezione w mieszkaniu miało rany cięte szyi. Wysłani na interwencję ratownicy podjęli akcję medyczną. Na miejsce wysłano dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Chłopiec został przetransportowany do szpitala śmigłowcem i bezpośrednio trafiło na blok operacyjny. Jego stan był bardzo ciężki. Na miejscu przeszedł operację.