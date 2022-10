Tych żołnierzy Rosjanie boją się najbardziej. Ukraińskie siły specjalne sieją spustoszenie

Do sieci trafiło nagranie z walk na froncie na południu Ukrainy. Profil OSINTtechnical na Twitterze udostępnił krótkie nagranie, na którym pokazane są najmocniejsze momenty z walk w wykonaniu ukraińskich Sił Specjalnych z 73. Morskiego Centrum Operacji. Są to elitarne jednostki przystosowane do misji specjalnych. Wojskowi z tego oddziału mogą liczyć na regularne szkolenia we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i państwami NATO. Dzięki temu ci Ukraińcy są wyposażeni w najlepszy możliwy sprzęt, a w swoich mundurach pokazują, jak powinien wyglądać profesjonalny żołnierz w XXI w. Według ukraińskiego portalu Pravda, grupa 73. Morskiego Centrum Operacji w najbliższych dniach spróbuje przedostać się w okolice Zaporoża. To w tym miejscu, w nocy z niedzieli na poniedziałek, żołnierze Władimira Putina ostrzelali wrażliwą infrastrukturę energetyczną, przez co Zaporoska Elektrownia Atomowa została nad ranem odłączona od ukraińskiej sieci. W wyniku tego zdarzenia Kijów uruchomił awaryjne generatory. "Raszystowscy terroryści zmienili taktykę i próbują teraz szantażować Ukrainę i cały świat atakami rakietowymi na odległe podstacje zasilające elektrownię jądrową" - przekazał w oświadczeniu ukraiński koncern energetyczny Enerhoatom.