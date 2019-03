Nieoczekiwanie w sprawę konfliktu między Andrzejem Zybertowiczem a opozycjonistami włączyła się żona doradcy prezydenta Andrzeja Dudy. Napisała list do rzecznika praw dziecka Adama Bodnara. Alarmuje w nim, że jej mąż stał się "obiektem brutalnego hejtu".

Wszystko zaczęło się od jednego zdania. - Podczas obrad Okrągłego Stołu władza podzieliła się władzą z własnymi agentami - powiedział Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta Andrzeja Dudy, w lutym w TOK FM. Słowa dotarły do opozycjonistów.

37 uczestników obrad Okrągłego Stołu, w tym między innymi Ryszard Bugaj, Władysław Frasyniuk, Andrzej Celiński, Aleksander Hall, Adam Strzembosz, Henryk Wujec i Andrzej Zoll wysłali do Zybertowicza wezwanie przedsądowe . Domagają się od niego przeprosin - w czterech dziennikach: "Rzeczpospolitej", "Gazecie Wyborczej", "Naszym Dzienniku" i "Gazecie Polskiej Codziennie" oraz w serwisach internetowych - oraz wpłaty 50 tysięcy złotych na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Tłumaczenie Zybertowicza, że jedynie cytował słowa Andrzeja Gwiazdy, nie pomogło. Jak podaje portal rp.pl, sprawy w swoje ręce postanowiła wziąć żona doradcy Dudy. Katarzyna Zybertowicz wysłała list, w którym zaapelowała do rzecznika praw dziecka Adama Bodnara, by wezwał opozycjonistów do "opamiętania się". Jak podkreśliła, jej zdaniem "chcą oni zastraszyć i finansowo zniszczyć jej męża".