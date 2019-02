Jest reakcja Jana Pietrzaka na wezwanie do przeprosin Lecha Wałęsy

"Mam dość" - mówił w rozmowie z WP Lech Wałęsa. Oczekuje przeprosin między innymi od Andrzeja Zybertowicza i Jana Pietrzaka. Oni jednak nie poczuwają się do winy. - Obraża naszą inteligencję, więc musimy mówić - powiedział o byłym prezydencie satyryk.

Lech Wałęsa wysłał wezwanie do przeprosin między innymi Janowi Pietrzakowi. Satyryk najwyraźniej nie zamierza okazać skruchy. W rozmowie z Telewizją Republika podkreślił, że były prezydent "wykonuje haniebne rzeczy".

Przyznał, że jest zdziwiony i jednocześnie smutny i rozczarowany Wałęsą. - Uważałem go za człowieka prostego, ale jednak uczciwego. Okazało się, że agentura i to strasznie przykre. Nie da się już go traktować poważnie, jako postaci historycznej, bo jest dwuznaczny i się obraził - ocenił Pietrzak.