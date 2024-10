Twierdzą, że pobili ich policjanci. Jest śledztwo

Po kilku minutach podjechały dwa radiowozy. Policjanci mieli być agresywni wobec nastolatków. Przewieźli ich na komendę. 18-latek miał być bity otwartą dłonią po głowie, szarpany za włosy oraz kopany po nogach i wyzywany. Po wszystkim funkcjonariusze mieli mu dać do podpisania cztery mandaty in blanko, grożąc, że jeśli ich nie podpisze, to znów zaczną go bić.