TVP przegrała z senatorem Gawłowskim. "Muszą przeprosić"

– Ta informacja została tak przedstawiona przez "Wiadomości" TVP, jakbym to ja prowadził agencję towarzyską i czerpał z tego korzyści – mówi "Wyborczej" Stanisław Gawłowski. – Doszło do manipulacji. Sąd nie miał wątpliwości, że zostałem pomówiony. TVP musi mnie przeprosić. Co ciekawe, wydawca "Wiadomości" zeznał, że te nieprawdziwe informacje nie były weryfikowane.