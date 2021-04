TVP ocenzuruje tęczę na twarzy Roksany Węgiel

Chodzi o kolorowe paski na twarzy Roksany Węgiel, która odtworzyła znany utwór "The Gratest" australijskiej wokalistki Sii. Jest on dedykowany ofiarom zamachu w gejowskim klubie w Orlando.

"Paski mają być zmienione na szarobure"

"Jak wszyscy wiemy, Roksana w odcinku 7. tańczyła do piosenki "The Greatest". Zostało to zrealizowane tak, aby jak najwierniej oddać teledysk... Niektóre osoby z TVP dopatrzyły się jednak na twarzy Roksany symboli, których tam nie było. Przechodząc do meritum, jakiekolwiek zdjęcia z planu, gdzie Roksana występuje z kolorowymi paskami na twarzy, albo muszą być wyczyszczone zupełnie, albo też zmienione na szarobure" - czytamy w wiadomości.