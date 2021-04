Kraśnik. Rada miasta uchyla uchwałę anty-LGBT

Kontrowersyjna uchwała wschodniego miasta Polski obiegła światowe media - pisały o tym m.in. "New York Times", BBC oraz "Guardian". Miasto przez swoją decyzję mogło utracić 10 mln euro z Funduszy Norweskich.

Mówią, że Kraśnik to zaścianek Europy. Takiego kryzysu w mieście jeszcze nie było

"Takie deklaracje nie są zgodne z wartościami, na których opiera się europejska współpraca. Istnieją również przesłanki do stwierdzenia, że naruszają Europejską Konwencję Praw Człowieka. Osoby LGBT mają prawo do takiej samej ochrony przed naruszaniem ich praw i wolności osobistych, jak wszyscy inni obywatele Europy" - zapewniała we wrześniu 2020 roku norweska minister spraw zagranicznych.