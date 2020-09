"Strefy wolne od LGBT". Norwegia zakręca kurek z pieniędzmi dla polskich gmin

Mechanizm Finansowy EOG - czyli fundusze, które przekazują Norwegia, Liechtenstein oraz Islandia na zmniejszanie nierówności społeczno-ekonomicznych w Europejskim Obszarze Gospodarczym - to spory zastrzyk gotówki. Na lata 2014-2021 na ten cel zabezpieczono blisko 3 mld euro, a o środki starać się może także i Polska. Jednak nie na długo, a to za sprawą posłanki Anniken Huitfeldt.

"Strefy wolne od LGBT". Norwegia obcina fundusze polskim gminom

"Takie deklaracje nie są zgodne z wartościami, na których opiera się europejska współpraca. Istnieją również przesłanki do stwierdzenia, że naruszają Europejską Konwencję Praw Człowieka. Osoby LGBT mają prawo do takiej samej ochrony przed naruszaniem ich praw i wolności osobistych, jak wszyscy inni obywatele Europy" - stwierdza w oświadczeniu minister spraw zagranicznych Królestwa Norwegii.

Jednak resort dyplomacji nie poprzestał na deklaracjach i zlecił analizę sytuacji prawnej w polskich gminach, które wprowadziły tzw. "strefy wolne od LGBT". Efekt? "Kraśnik i gminy z podobnymi deklaracjami nie otrzymały wsparcia projektowego w bieżącym okresie finansowania i nie otrzymają takiego wsparcia, dopóki te deklaracją pozostają w mocy. Dotyczy to również wszystkich instytucji kontrolowanych przez władze miejskie" - przekazała Soereide.

Dla Kraśnika - gminy niespełna 30 tysięcznej na wschodzie kraju - oznacza to stratę pokaźnych środków. "Miasto ma duże szanse na pozyskanie od 3 do 10 mln euro. Mieszkańcy, organizacje pozarządowe, urzędnicy i eksperci Związku Miast Polskich włożyli w pracę nad naszym projektem bardzo dużo wysiłku. Przygotowujemy się do aplikacji od roku" - zapewniał niedawno "Gazetę Wyborczą" rzecznik prasowy miasta.