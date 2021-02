TVP o WOŚP 2021. Cezary Tomczyk: to niebywały skandal

- Jeśli w TVP wybiera się wywiad z prezesem Jackiem Kurskim zamiast pokazania WOŚP, to jest to nie tylko niebywały skandal, ale powinien być to dla nas wszystkich powód, by przy pierwszej możliwej okazji tych ludzi rozliczyć i odsunąć od rządzenia Polską - mówił szef klubu KO Cezary Tomczyk w programie "Tłit". W niedzielnym wydaniu "Wiadomości" TVP poświęciła ponad 6 minut na chwalenie się sukcesami, które udało się osiągnąć stacji w ciągu 5 lat. W tym czasie tematowi WOŚP poświęcono całe 17 sekund. - Telewizja Polska z telewizją polską już wspólnego za wiele nie ma. Zostało tam kilka ciekawych seriali, ale jeżeli chodzi o publicystykę i informacje, to jest to dezinformacja i coś, co ludzi dzieli - mówił Tomczyk. - TVP należy do wszystkich Polaków. Nie jest tak, że ona nie może być nacechowana, że może należeć do jednej lub drugiej partii politycznej - podkreślił.

