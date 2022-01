TVP nie odpuszcza. "Wiadomości" o "psuedoelitach" i "prorosyjskości opozycji"

- To, co w tej chwili się dzieje z krytyką Polskiego Ładu, żywcem przypomina sytuację sprzed 6 lat, kiedy były zapowiedzi 500 plus. Wtedy również opozycja i sprzyjające jej media mówiły, że te pieniądze zasilą konta patologicznych rodzin - komentowała Dorota Kania, redaktor naczelna "Polski Press".