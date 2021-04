TVP krytykuje walkę z pandemią? Joanna Lichocka pisze do Jacka Kurskiego

Na program szybko zareagowała Joanna Lichocka. Posłanka PiS uznała, że w pokazanym w TVP3 materiale krytykowano "walkę z epidemią". Polityk zdecydowała się wysłać w tej sprawie pismo do szefa Telewizji Polskiej Jacka Kurskiego. Wirtualna Polska dotarła do treści dokumentu.

"Szanowny Panie Prezesie, chciałabym prosić o zajęcie stanowiska przez kierownictwo TVP na temat programu 'Warto rozmawiać' Jana Pospieszalskiego wyemitowanego 12 kwietnia 2021 roku na antenie TVP Info, a potem powtórzonego następnego dnia w TVP Polonia oraz w TVP3. W mojej opinii program służył upowszechnianiu nieprawdziwych i niezweryfikowanych naukowo tez, które podważały wysiłki rządu i lekarzy w walce z epidemią oraz uderzały w zaufanie do aktualnej wiedzy medycznej. Program był jednostronny i nierzetelny, a jego celem było uderzenie w zaufanie do szczepień, stosowania obostrzeń i metod leczenia chorób wywołanych COVID-19 oraz rozpowszechniania różnych szarlatańskich teorii uderzających w zaufanie do działań państwa w walce z epidemią" - napisała Lichocka w liście do Kurskiego.