TVN24 z przedłużoną koncesją. Kosiniak-Kamysz komentuje wprost

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na środowym posiedzeniu zdecydowała o przedłużeniu koncesji dla TVN24. Za przedłużeniem koncesji zagłosowało czworo członków Rady, jeden był przeciw. KRRiT w niespotykanym dotąd trybie chce jednak wymusić uchwałą, by amerykański właściciel TVN24 sprzedał większościowe udziały. Sprawę komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. - To jest dzień kapitulacji PiS-u w wielu sprawach - Izba Dyscyplinarna, TVN, sprawa relacji związanych z UE… Po co jest wprowadzanie tej kozy? Tylko po to, żeby ją wyprowadzić - stwierdził. - Pamiętajmy, kto ma inicjatywę ustawodawczą. Nie ma jej KRRiT. Nie może formułować takich wniosków, wywierać takiej presji. Jest to pozakonstytucyjne wyjście członków rady, kompletnie niepotrzebne - podkreślił Kosiniak-Kamysz. Czy koniec wojny z wolnymi mediami? - Nie, to jest etap. Dwa kroki do przodu, jeden w tył. Czekam na nową odsłonę - podsumował prezes PSL.