TV Republika o zatrzymaniu Romanowskiego. "Igrzyska dla zwolenników Tuska"

Pracownik relacjonujący zdarzenie dodał jeszcze, że "to, co warto podkreślić, minister Marcin Romanowski stawił się w Prokuraturze Krajowej w piątek ok. godz. 13, nie był na posiedzeniu Sejmu, wiedząc, że przegłosuje on uchylenie jego immunitetu i doprowadzenie do PK oraz aresztowanie". - A polska Policja, Prokuratura Krajowa nie skorzystały z tej możliwości, że pan minister nie ma nic do ukrycia - kontynuował jeszcze.