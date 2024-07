PK ws. Romanowskiego: Mamy uprawdopodobnione to matactwo

- Naszym zdaniem tutaj mamy do czynienia nie tyle z tzw. obawą matactwa, ile mamy uprawdopodobnione to matactwo - mówił w poniedziałek prok. Przemysław Nowak, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej. - Więc to jest nie tylko obawa, ale mamy pewien materiał dowody wskazujący na to, że dochodziło do uzgadniania wspólnych przyszłych zeznań lub wyjaśnień, a nawet do próby zacierania dowodów pewnej działalności, którą można określić jako przestępczą - przekazał. Chwilę wcześniej mówił: "Żałujemy, że nie można było działać wtedy, kiedy otrzymywaliśmy pierwsze informacje o tym, że mogło dochodzić do mataczenia".