Tuszyn: śmiertelny wypadek motoparalotniarza

Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia przyczyny śmiertelnego wypadku na terenie Żeromina w gminie Tuszyn. 33-letni mężczyzna runął na ziemię z wysokości kilkudziesięciu metrów.

Do tragicznego wypadku doszło w czwartek w gminie Tuszyn. Ze wstępnych ustaleń wynika, że motoparalotniarz rozpoczął samotny lot w Rzgowie. W czasie lotu nad Żerominem z niewyjaśnionych przyczyn stracił panowanie nad motoparalotnią i z runął na ziemię.

Pod koniec maja doszło do innego wypadku. Nad Skrzycznem 43-letni paralotniarz wpadł w wir powietrza, co doprowadziło do upadku z około kilkudziesięciu metrów. Mimo szybkiej pomocy ratowników GOPR mężczyzna zmarł.