"Tuskometr pęka". Mueller wyśmiał sukces rządu

W programie "Tłit" poseł PiS Piotr Mueller zaprzeczał jakoby odblokowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy było sukcesem rządu Donalda Tuska. Stwierdził, że Komisja Europejska wstrzymywała ich wypłatę "ze względów politycznych". - Przewodnicząca odblokowała środki dla Polski bez zmiany w żadnej ustawie. Jak to jest możliwe? (...) Nawet osoby niezainteresowane polityką widzą, że coś tu nie gra - argumentował były rzecznik rządu PiS. - Faktycznie Tusk zasłużył na zaufanie Berlina, zasłużył na zaufanie Ursuli von der Leyen, bo on jest bardzo wygodny do przyjmowania różnych rzeczy w UE. Zasłużył na to na 110 proc. Tuskometr pęka - ironizował Mueller.

