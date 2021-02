Tusk znów spotka się z Michnikiem. O czym będą rozmawiać?

Donald Tusk lubi komentować bieżącą politykę krajową, ale robi to raczej za pośrednictwem krótkich wpisów w mediach społecznościowych. Wywiady z byłym premierem to obecnie prawdziwa rzadkość, a jeśli Donald Tusk decyduje się na dłuższą wypowiedź, to media w całym kraju śledzą ją równie uważnie jak wtedy gdy na taki krok decyduje się Jarosław Kaczyński.