Tusk zaprzeczył swoim słowom. "Ten człowiek jest patologicznym kłamcą"

Dominik Tarczyński powiedział, że może ujawnić, że sztab Donalda Trumpa otrzymał wszystkie materiały z negatywnymi wypowiedziami na jego temat. O te słowa w programie "Tłit" WP został zapytany Radosław Fogiel. - Mam wrażenie, że parę osób się ciutkę zagalopowało. Ja rozumiem dobre intencje i mam wrażenie, że Dominik użył takich sformułowań, które trochę sugerowały, że to od niego otoczenie Donalda Trumpa to wie - skomentował polityk PiS. Fogiel zwrócił uwagę również na to, że mało prawdopodobne jest to, że Donald Trump nie wiedział o tych wypowiedziach wcześniej, zwłaszcza że właściciel serwisu X Elon Musk blisko z nim współpracuje. W programie rozmawiano również na temat wypowiedzi Donalda Tuska, który podczas swojego wiecu w 2023 roku powiedział, że "amerykańskie służby, nie wykluczają, że Trump został wręcz zwerbowany przez rosyjskie służby 30 lat temu". Zapytany o to w czwartek premier zaprzeczył, żeby kiedykolwiek tak powiedział. Fogiel podkreślił, że ma nadzieję, że wszelkie negatywne komentarze na temat Trumpa nie wpłyną na stosunki polsko-amerykańskie. - Oskarżanie o agenturalność to jest dowód na to, jacy to są partacze dyplomatyczni, nikomu nie przyszło do głowy, że amerykanie mogą dokonać takiego wyboru i lepiej nie palić mostów (...). Ten człowiek (Donald Tusk - przyp.red) jest patologicznym kłamcą - stwierdził Fogiel.