Tusk zapowiadał zmiany w TVP. "Walka trwa"

Donald Tusk zapowiadał przed wyborami, że zmiany w TVP zajdą w ciągu doby. Od utworzenia rządu minął prawie tydzień i w mediach publicznych nie ma zmian. - Mam nadzieję, że już w tym tygodniu coś się zmieni. Zauważmy, że walka trwa. Z jednej strony mamy prokurenta, z drugiej strony próby podejmowane przez Radę Mediów Narodowych, wniosek posłów PiS do Trybunału Konstytucyjnego. Trwa proces zabetonowywania TVP, ale co najśmieszniejsze, funkcjonariusze PiS uciekają sami z tego tonącego okrętu - mówiła w programie "Tłit" wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer z KO. - Nie ma żadnej możliwości, żebyśmy za pieniądze publiczne mieli telewizję, która nie jest telewizją wszystkich Polaków, tylko wąskiej grupy, nawet nie wyborców tylko działaczy PiS-u. Trzeba zrobić wszystko, by media publiczne były mediami publicznymi, z których można dowiedzieć się prawdy - dodała.

